Verslaggever van CNN eet menselijke hersenen

Journalist Reza Aslan toog voor zijn serie over geloof naar een kannibalistische sekte in India. Daar at hij menselijke hersenen en dronk hij uit een schedel. Het kwam hem op veel kritiek te staan.De 44-jarige CNN-verslaggever bezocht voor zijn serie ‘Believer’ de Aghori, een hindoeïstische sekte. De ongeveer honderd leden doen aan kannibalisme en de verslaggever deed mee. Vol walging at hij gekookte menselijke hersenen. Ook kreeg hij as van gecremeerde lichamen over zijn gezicht gesmeerd en dronk hij alcohol uit een menselijke schedel.Op een bepaald moment wordt de goeroe met wie hij spreekt agressief “omdat hij te veel praat”. Hij dreigt Aslans hoofd af te snijden. De journalist wordt bloednerveus en vraagt zijn productieteam om te stoppen. “Ik heb het gevoel dat dit misschien een vergissing was”, fluistert hij.Aslan kondigde de reportage, die zondag op CNN is uitgezonden, op Facebook aan met: “Wil je graag weten hoe de hersenen van een dode smaken? Naar houtskool. Ze waren lekker krokant.” Lang niet iedereen vond dat grappig. De meeste kijkers reageerden vol afschuw op de documentaire en hindoes in Amerika waren beledigd. Ze zouden er ten onrechte een slechte naam door krijgen.