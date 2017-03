Glutenvrij eten verhoogt de kans op diabetes

De hype waait maar niet over. Nog steeds zweert zo’n 10 procent van de mensen bij een glutenvrij dieet. Ze geloven oprecht dat ze zich daardoor beter voelen. Nu blijkt dat wie gluten van het menu schrapt meer kans heeft op suikerziekte. Onderzoekers raden het dieet dan ook ten zeerste af.



Voor foodbloggers en andere health freaks die nu zeggen ‘de wetenschap is ook maar een mening': het zijn wetenschappers van Harvard. Dat is een van de beste universiteiten ter wereld. Zij vergeleken dertig jaar aan medische data van 200.000 patiënten. Ze concluderen dat wie nog maar heel weinig of helemaal geen gluten eet 13 procent meer kans heeft op diabetes.



Gluten is een volstrekt onschuldig eiwit dat in tarwe, rogge en gerst zit. Het geeft brood de juiste textuur en elasticiteit (glutenvrij brood is smerig). Minder dan één procent van de mensen wordt ziek van gluten. Zij hebben coeliakie. Maar sinds enkele jaren is het idee in zwang geraakt dat gluten ongezond zijn en tot maag- en darmklachten leiden. Vooral jonge vrouwen, die vaak worden geïnspireerd door blogs van onwetende ‘fitgirls’ en ‘food gurus’, willen geen gluten meer eten.



De onderzoekers raden aan om snel te stoppen met het dieet. Dr Geng Zong van Harvard legt uit: “Glutenvrije producten bevatten vaak minder vezels en andere micro-nutriënten, zoals vitamines en mineralen. Daardoor zijn ze minder voedzaam.” Bovendien worden aan glutenvrije voedingsmiddelen vaak veel meer suiker en zout toegevoegd om ze nog ergens naar te laten smaken.

Reacties

12-03-2017 18:13:29 Mamsie

Oudgediende







Eet maar gewoon, dan eet je al gek genoeg!

12-03-2017 18:18:03 Sjaak

Moderator







Persoonlijk ben ik verzot op gluten.

12-03-2017 18:21:31 allone

Stamgast







Ik ken verschillende mensen die denken dat ze een glutenallergie hebben, dus ik ben al druk bezig ze te 'bekeren'. Er bestaan wel mensen die het echt hebben, maar dat zijn er maar héél weinig. De meeste mensen die denken dat ze het hebben, kunnen beter er voor zorgen dat hun spijsvertering beter wordt..

