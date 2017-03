Meisje waait bijna weg in storm

Het zal je maar gebeuren. Moeder Brittany Gardner zag haar dochter deze week bijna wegwaaien tijdens een storm in Ohio.Het meisje opende de deur van haar huis tijdens een storm in de Amerikaanse staat. Door een windvlaag wordt het meisje bijna gekatapulteerd. Ze weet zich vast te houden aan de deurklink. ,,Alles wat ik hoorde was 'maaaaam!''', schreef Gardner gisteren op Facebook. ,,Ze zat vast tussen het huis en de glazen deur. Ze maakte het goed en kon er erg om lachen.''