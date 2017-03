Familie opgepakt na dramatische achtervolging

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een wagen achtervolgd tussen Alken en Tongeren. In de wagen zaten een 35-jarige man, 29-jarige vrouw vrouw en twee kinderen van 3 en 4 jaar oud. Het zou gaan om leden van een beruchte familie. De vrouw die het voertuig bestuurde, had geen rijbewijs, de wagen was niet verzekerd en er waren nog tal van andere inbreuken. Het viertal werd uiteindelijk opgepakt in Mulken (Tongeren). Ze werden geboeid afgevoerd. De wagen werd getakeld.



De achtervolging begon in Alken. Daar wilde een politieploeg die bezig was met een actie tegen woninginbraken de wagen van het viertal controleren omwille van onjuiste nummerplaten. De inzittenden zagen dat echter niet zitten en sloegen op de vlucht. De politie zette de achtervolging in. Er werd aan hoge snelheid gereden.



Ter hoogte van dancing Mac Queen in Borgloon legden agenten een spijkermat op de weg om de vluchtende wagen af te stoppen. De bestuurster knalde eroverheen en reed nog door naar de ouderlijke woning van haar echtgenoot in Mulken bij Tongeren. Daar werd het viertal door de politie in de boeien geslagen. Tijdens de arrestatie haalde een van de inzittenden een geladen vuurwapen boven. De opgepakte man zou lid zijn van een beruchte familie met 14 kinderen. Zowel de man als de vrouw zijn geen onbekenden voor de politie. In de wagen werden naast een geladen vuurwapen, nog enkele andere verboden wapens en een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen.



Tijdens de achtervolging werd in Tongeren de wagen van een Hoeselaar aangereden. De man werd even onder schot gehouden maar bleek niets met de hele zaak te maken te hebben.Ook een wagen van de politie raakte beschadigd. De twee verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Tongeren die hen aanhield. De politie Limburg Regio Hoofdstad voert het verdere onderzoek.

