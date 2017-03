Interview BBC expert wordt onderbroken door zijn kinderen

Twee kinderen hebben voor opschudding gezorgd tijdens een live-uitzending van de BBC. Terwijl professor Robert Kelley uitleg gaf over de situatie in Zuid-Korea kwamen ineens zijn kinderen binnen stormen, wat voor komische beelden zorgde.Terwijl een presentator van het BBC nieuws een vraag stelt over Zuid-Korea loopt ineens een kind de kamer in. In een poging om zijn dochter uit de kamer te krijgen probeert hij zijn kind weg te duwen, terwijl zijn focus volledig op de camera blijft.Kort daarna volgt een baby die ook in de kamer wil spelen, waarna de chaos in de kamer compleet is. Vervolgens komt Kelley's echtgenote binnen stormen om de kinderen snel weg te halen, terwijl het interview gewoon doorgaat.De beelden werden op Twitter geplaatst door Julia Macfarlane, een producer van het nieuwsprogramma. Bij de video schreef ze: 'Wanneer kinderen je onderbreken in het midden van een live uitzending. Een mooi moment dat op een meesterlijke wijze afgehandeld wordt door onze gast vanochtend.'