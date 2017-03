Bredase gooide bijtende vloeistof over zichzelf heen

De vrouw in Breda die is overgoten met een bijtende vloeistof, heeft dat zelf gedaan. Ze zei eerst dat twee jongens op een bromfiets haar hadden achtervolgd en de vloeistof over haar heen hadden gegooid.Volgens de politie heeft de vrouw in de rolstoel de vloeistoffen zelf gekocht. Een getuige had gezien dat de vrouw het spul over zichzelf heen gooide en meldde dat bij de politie. Het gaat mogelijk om zoutzuur. In de omgeving werden flesjes met dat opschrift gevonden.Volgens een woordvoerder van de politie krijgt de vrouw de hulp aangeboden "die nodig is".