Gents stel radeloos: Er zitten elf Roma en een hond in ons huis

Een Belgisch stel dat voor hun werk tijdelijk in Vietnam verblijft, kreeg afgelopen week een verontrustend bericht van de buren: hun woning in Gent wordt zonder toestemming bewoond door een Roma-zigeunerfamilie. De bewoonster van het pand heeft daarom op Facebook een oproep geplaatst.



"Sinds enkele weken zitten elf Roma met kinderen en een hond in ons huis", schrijft ze. "Ze hebben het gekraakt, en maken er op onze kosten gebruik van. Ze strippen het huis alsook het meubilair."



Het stel deed aangifte bij de politie, maar die kan niet veel voor hen betekenen. "Ze erkennen dat het gaat om het verbreken van de zogenoemde huisvrede. Alle bevoegde instanties, inclusief de politie, erkennen dat het hierbij om inbraak gaat. Volgens de politie moet alles geregeld worden via de vrederechter en dat is een lange procedure", schrijft de vrouw.



De Belgen zitten met de handen in het haar. "Wij zijn op zijn zachtst gezegd radeloos. Klaarblijkelijk is het zo dat iedereen die morgen naar de bakker gaat het risico loopt om niet meer zijn huis binnen te mogen en elders onderdak moet vinden."



De eigenaresse van het huis noemt de situatie van de Roma schrijnend. "Maar het is volstrekt onaanvaardbaar dat dit de manier is om in extremis een dak boven het hoofd te krijgen. Dat is de verantwoordelijkheid van de hele stadsgemeenschap en niet van ons als toevallige particuliere burgers."



De vrouw roept haar medeburgers op om een noodkreet te sturen naar de burgemeester van Gent. Het bericht op Facebook is inmiddels bijna duizend keer gedeeld.



De Gentse burgemeester Termont noemt de woningkraak "totaal onaanvaardbaar". "Dit zou als inbraak moeten gezien worden en de krakers zouden met harde hand moeten buitengezet worden. Maar ik heb als burgemeester geen wettelijke middelen om daartegen op te treden", zei hij tegen Belgische media.

