Egyptische vrouw valt 100 kilo af in een maand

Een vrouw die een maand geleden nog 500 kilo woog is in een maand tijd 100 kilo afgevallen. Dat zegt de kliniek waar de Egyptische Eman Ahmed wordt behandeld. Ze was tot voor kort waarschijnlijk de zwaarste vrouw ter wereld.Afgelopen dinsdag is de vrouw geopereerd in de Saifee kliniek in het Indiase Mumbai. Daar werd een flink deel van haar maag verwijderd. Dat moet het mogelijk maken om de komende tijd nog meer gewicht te verliezen. De artsen willen er nu voor zorgen dat ze zo snel mogelijk terug naar Egypte kan reizen.Eman Ahmed werd een maand geleden vanuit Egypte naar India gevlogen met een speciaal geprepareerd vrachtvliegtuig van Egypt Air. Tot die tijd was de 36-jarige vrouw al meer dan twintig jaar haar huis niet uit geweest.In de kliniek in Mumbai werd ze op een apart dieet gezet en kreeg ze medicijnen. Die zorgden er vooral voor dat ze vocht dat in haar lichaam zat verloor, aldus de artsen die haar behandelen. Dat resulteerde in het spectaculaire gewichtsverlies.