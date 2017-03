De eerste vegetarische biefstuk kan straks geserveerd worden

Na een samenwerking van vier jaar tussen de universiteit van Wageningen en Unilever is de doorbraak bijna daar: het serveren van een malse, duurzame en vegetarische biefstuk. Binnenkort kunnen de niet-vleesliefhebbers onder ons dus ook onbezorgd genieten van een stukje ‘vlees’.



Twee jaar geleden ontwikkelde de universiteit al een techniek om plantaardige biefstuk te maken enkel op basis van peulvruchten. Wageningen wil met maar liefst tien verschillende multinationals aan de slag om binnen een aantal jaar het product op de markt te brengen.



“Een doorbraak’’, aldus hoogleraar en projectleider Atze Jan van der Goot tegenover NOS. “We hebben vorig jaar echt een omslag gezien bij grote bedrijven. Tot voor kort zeiden ze: we weten het nog niet, we moeten het nog zien gebeuren of het wat wordt met vleesvervangers. Nu zeggen ze: dit is de toekomst, we moeten hier in stappen. Dat heeft geresulteerd in dit project.”



Dankzij de specifieke techniek van de universiteit van Wageningen is het mogelijk om te experimenteren met structuren. Hierdoor lijken vleesvervangers sterk op biefstuk of varkensvlees. Vleesvervangers lijken nu, zo zegt Van der Goot, voor het grootste deel op kip of gehakt. De nieuwe vegetarische biefstuk zou op veel vlakken een verbetering van de bestaande vleesvervangers zijn. We zijn benieuwd!

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: