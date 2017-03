Sneeuw smelt langzamer op warmere aarde

Hoe meer de aarde opwarmt, hoe langzamer sneeuw smelt. Ja, dat lees je goed.



Hogere temperaturen zullen wereldwijd leiden tot minder sneeuw in berggebieden. Dat zegt Keith Musselman, een hydroloog bij het Amerikaanse Centrum van Atmosferisch Onderzoek in Colorado.

Die dunnere sneeuwlaag zal waarschijnlijk niet blijven liggen tot het einde van de lente en begin van de zomer. Dat zijn juist de tijden van het jaar waarin sneeuw het hardst smelt.



In plaats daarvan zal sneeuw langzamer smelten, maar daar wel eerder mee beginnen. In de winter en het begin van de lente liggen de nachttemperaturen lager dan ’s zomers, waardoor de sneeuw maar een klein stroompje smeltwater vrijlaat, in plaats van in één keer een hele stroom. Kort gezegd zorgt opwarming van de aarde ervoor dat sneeuw eerder begint te smelten, maar wel langzamer smelt.



‘Hoe langer je erover nadenkt, hoe meer het zo’n ‘aha!’-verhaal wordt’, zegt Musselman, die aan de hand van historische sneeuwhoogtes en computermodellen de verandering in de smeltsnelheden aan het einde van deze eeuw berekent.



De cyclus doorbreken

Een lagere smeltsnelheid zal grotere gevolgen hebben voor de gebieden die van smeltwater afhankelijk zijn als waterbron, zoals bijvoorbeeld de bergen in de westelijke Verenigde Staten.

Een klein stroompje smeltwater zal eerder verdampen of opgeslurpt worden door planten en zal het waarschijnlijk niet redden tot een beekjes of het grondwater.



Het langzamere, eerdere smelten kan ook betekenen dat er minder overstromingen zijn in het voorjaar. Dat is voor mensen in berggebieden misschien een geruststelling, maar voor rivieren is het geen goed nieuws. ‘Dit zal negatieve gevolgen hebben voor ecosystemen die afhankelijk zijn van die plotselinge waterstromen’, zegt Musselman. Dat zijn niet alleen bergrivieren, maar ook mensen die verder stroomafwaarts wonen.



Philip Marsh, een hydroloog aan de Wilfrid Laurier universiteit in Ontario is gespecialiseerd in sneeuw. Volgens hem zullen deze contra-intuïtieve resultaten steeds gewoner worden nu onderzoekers meer leren over de complexe interacties tussen het klimaat en sneeuw en hun modellen daar op aanpassen.

‘We hebben veel te simpel gedacht over die interacties’, zegt hij. ‘We zeggen heel vaak: ‘O, het is eigenlijk een stuk ingewikkelder dan we dachten’.’

