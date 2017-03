Dipje op je werk? Krik je seksleven op

Wie beter wil presteren op zijn werk, zou vaker tussen de lakens moeten duiken. Klinkt vreemd, maar volgens Amerikaans onderzoek zorgt een goed seksleven ervoor dat je je gelukkiger voelt en met meer plezier je werktaken uitvoert.



Oregon State University volgde 159 getrouwde werkende stellen twee weken lang. Volgens de onderzoekers presteerden mensen die seks hadden gehad de volgende dag beter op hun werk dan werknemers die dat niet hadden.



Ook zouden werknemers die vaker seks hebben gelukkiger, vrolijker en tevredener zijn op hun werk en zich met meer enthousiasme op hun taken storten. Dat komt volgens de onderzoekers doordat bij seks de stofjes dopamine en oxytocine vrijkomen in de hersenen. Het eerste speelt een rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. Het tweede bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier.



Onderzoeker Keith Leavitt adviseert mensen daarom meer in hun seksleven te investeren en er meer tijd voor vrij te maken. "Het in stand houden van een gezonde relatie en een daarbij behorend gezond seksleven, zorgt ervoor dat werknemers blij en gemotiveerd blijven", zegt hij. "Dat heeft voordelen voor de werknemer zelf, maar ook voor zijn collega's en de organisatie waarvoor hij werkt."



De positieve effecten van seks houden volgens de wetenschappers 24 uur aan en bij mannen en vrouwen is er een even sterk effect te zien.



Volgens Leavitt is een aantal landen al op de hoogte van de positieve effecten van seks. Zo stelde een raadslid in Zweden vorige maand nog voor om een sekspauze in te lassen op werk. Werknemers zouden volgens hem een uur per dag betaald vrij moeten krijgen om seks te hebben.



Volgens de studie werkt het effect overigens twee kanten op: mensen die werkgerelateerde stress meenemen naar huis, hebben vaak een minder goed seksleven. "Doordat we tegenwoordig altijd bereikbaar moeten zijn en het verwacht wordt dat werkmail ook na werktijd wordt beantwoord, is dit probleem groter geworden", zegt Leavitt. "Het is belangrijk dat we werk daarom ook echt op kantoor laten."

