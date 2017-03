Klooster adopteert pup Carmelo: Hij preekt voor de vissen

In een mannenklooster in Bolivia hebben ze er een nieuwe monnik bij, Friar Bigotón. Het is alleen geen gewone monnik, het is een harige pup. Carmelo is geadopteerd door de monniken en mag zichzelf nu ook een echte broeder noemen.Bij zo'n speciale positie, hoort natuurlijk ook een speciale naam. De monniken hebben Carmelo een naam gegeven die hem op het lijf geschreven is: Friar Bigotón, wat 'snor' betekent in het Spaans.Maar met alleen een naam was hij er nog niet. Carmelo moest er ook uitzien als een monnik en dus hebben zijn broeders hem een op maat gemaakt pak aangemeten.Carmelo blijft wel een gewone hond. "Zijn dagen bestaan uit spelen en rennen, zoals alle andere honden", vertelt monnik Jorge Fernandez aan The Dodo. Maar naast al dat gespeel en geren, werkt de pup ook nog wel een beetje. "Broeder Bigotón preekt voor de vissen", schrijft één van de broeders op Facebook.De mannen uit het klooster vinden dat alle kerken uit hun land een hondje zouden moeten adopteren. "Ik hoop dat we een voorbeeld zijn voor anderen", schrijven ze op Facebook. "Alle broeders zijn gek op Carmelo. Hij is een geschenk van God."