Moeder is klaar met luie zoon en biedt hem via Facebook aan voor werk

De Amerikaanse moeder Donna Cooper was het beu dat haar 16-jarige zoon de hele dag thuis zit en niets doet en plaatste een oproep op Facebook. "Kun je hem een paar uur per dag gebruiken? Dan is hij helemaal van jou!"Haar puberzoon, Nick, is wegens slecht gedrag een tijd geschorst van school en zat daarom de hele dag thuis te gamen. "Nick en school is gewoon geen goede combinatie, maar hij is echt een harde werker", schreef ze in haar Facebookpost.Moeder Donna was het niet gewend om haar zoon overdag thuis te hebben. "Ik vertik het om mezelf uit de naad te werken, terwijl mijn zoon thuis zit te gamen.""Dus dit is de deal", schreef Donna op Facebook. "Kun je mijn zoon gebruiken voor wat taakjes? Dan is hij helemaal van jou, gratis." Na een dag had Donna al een reactie van de eigenaar van een strandtent, die hem wel een paar uur kon gebruiken. "Ik liep zijn kamer in en vertelde hem dat hij de dag erna moest werken."Daar reageerde Nick niet meteen enthousiast op. "Hij vond het niet echt leuk, maar hij heeft het wel gedaan. De eigenaar van het café was super enthousiast, Nick mag blijven", vertelt moeder Donna aan Hull Daily Mail. "Sommige pubers denken dat de banen zomaar uit de lucht vallen, maar dat is niet zo", zegt Donna."Ik wil dat mijn zoon dingen leert in het leven, en dankzij de oproep heeft hij nu een baan en een goede referentie."