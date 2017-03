bouwvakker heeft het echt moeilijk met dit eenvoudige raadseltje

Deze bouwvakker heeft het écht moeilijk met dit eenvoudige raadseltje.De vraag is natuurlijk of jij het beter doet dan hem?Het gaat als volgt: "Toen ik zes jaar oud was, was mijn zusje half zo oud. Ik ben nu zeventig jaar oud. Hoe oud is mijn zus nu?"We geven je nog even bedenktijd, maar de kans is groot dat je niet al te lang doet over het vinden van het juiste antwoord. De onderstaande bouwvakker daarentegen...Het juiste antwoord (nee, 't is niet 35) vind je op het einde van de video. Maar we raden je toch écht aan om het hele filmpje te bekijken! Zeker als je het juiste antwoord al weet.