Opvallende uitspraak: geld overmaken aan goed doel in ruil voor strafvermindering

"Je spijt klinkt oprecht." Dat zei een Belgische politierechter tegen een man die bij een controle met alcohol in zijn bloed was gepakt. "Bewijs het door geld te storten aan het Fonds Emilie Leus en kom volgende maand terug."



Het is een opvallende uitspraak, geeft ook de rechter toe volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. "Verwacht dit zeker niet elke week." De 44-jarige man, die geen strafblad heeft en bij een nachtelijke alcoholcontrole in Varsenare met een promillage van 1,54 achter het stuur had gezeten, liet in de rechtbank weten dat hij spijt had van zijn gedrag.



Als hij volgende maand weer voor de rechtbank moet verschijnen, moet hij bewijzen dat hij geld heeft overgemaakt aan het Fonds Emilie Leus, dat is opgericht door de ouders van een studente die samen met twee studiegenootjes in 2009 op haar fiets werd doodgereden door een dronken man. Doet hij dat, dan zal hij een minder zware straf krijgen.



"Dit incident herinnerde me aan het spijtige ongeval waarbij in 2009 drie jonge fietsers in Oosterzele omkwamen", motiveert de rechter zijn uitspraak. Maar een mildere straf betekent niet dat de man verder vrijuit gaat: hij riskeert een geldboete van minstens 1200 euro en een rijverbod.



Het Fonds Emilie Leus is blij met de uitspraak, maar ziet de drankrijder liever langskomen als vrijwilliger tijdens een evenement op Tweede Paasdag. "Zo komt hij in contact met verkeersslachtoffers en ziet hij wat dronken rijden teweeg kan brengen. Dat lijkt mij zinvoller dan een gelddonatie." Het Fonds Emilie Leus steunt jonge verkeersslachtoffers die door een ongeluk gehandicapt zijn geraakt en probeert rijden onder invloed te ontmoedigen.



Hoeveel de man moet overmaken om zijn straf te verminderen, heeft de rechter overigens niet gezegd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: