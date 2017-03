Broer (10) en zus (4) in kritieke toestand nadat appelsap hen bloed deed ophoesten

Een jongen van 10 en zijn zusje van vier verkeren in kritieke toestand nadat ze appelsap dronken in een restaurant en prompt bloed ophoestten. De twee slikten vermoedelijk een chemische stof in die voor zware brandwonden in hun mond en keel zorgde.



Richie Zaragoza en zijn halfzusje Ginaya Mendoza zaten vrijdag te tafelen in het Star Buffet and Grill restaurant in Lancaster in de Amerikaanse staat Pennsylvania.



De kinderen kregen appelsap uit bekertjes en het was Ginaya die als eerste begon over te geven. Kort daarna begon Richie te schreeuwen: “Dat brandti”. Eén van de volwassenen in hun gezelschap proefde vervolgens van het appelsap. Die zei dat het zuur smaakte, en kort daarna begon die ook bloed uit te spuwen.



De kinderen werden naar het ziekenhuis overgebracht, hun toestand wordt als kritiek maar stabiel omschreven. De vader van Richie bezocht zijn zoon gisteravond in het ziekenhuis. “Ik zei hem dat ik van hem hou. Hij kneep twee keer in mijn hand, dus hij begreep me”.



De manager van het restaurant verklaarde dat het appelsap was aangekocht in een lokale supermarkt. Volgens het voorlopige onderzoek werden sporen van methanol gevonden, een stof die dodelijk kan zijn in hoge doseringen.

Reacties

Dat moet dan wel een hele bijtende vloeistof geweest zijn, dater gelijk een slokdarmbloeding volgde.

Foutje in de keuken met reinigingsmiddel?

Dat hebben we hier al eerder gezien.

Ik hoop dat die kinderen weer zullen genezen.

