Stropers doden neushoorn in Franse dierentuin en nemen hoorn mee

In een Franse dierentuin is een witte neushoorn doodgeschoten door stropers. Volgens Franse media hebben ze het dier achtergelaten en zijn hoorn afgezaagd en meegenomen.



De stropers braken in de nacht van maandag op dinsdag in bij de dierentuin in Thiory, in het westen van Frankrijk. Ze doodden de 4-jarige neushoorn Vince met drie schoten door de kop en gebruikten een kettingzaag om zijn hoorn van zijn kop te halen.



In het verblijf zaten ook nog twee andere neushoorns, maar die zijn in leven gelaten. Zij zijn in veiligheid gebracht, voor het geval de stropers terugkomen. Waarschijnlijk hadden de stropers geen tijd meer om ook hen van hun hoorn te ontdoen.



Pas om negen uur dinsdagochtend deden verzorgers de lugubere vondst ,toen ze het neushoornverblijf binnenkwamen.



Neushoorn Vince woonde sinds 2015 in de Franse zoo en was een van de grote attracties in het Afrikaanse themapark binnen de dierentuin. De witte neushoorn is in 2012 geboren in Nederland, in het Arnhemse Burgers' Zoo.



De hoorn van neushoorns brengt zo'n 30.000 tot 40.000 euro op, waardoor ze erg geliefd zijn bij stropers. Naar verluidt is het de eerste keer dat er een neushoorn in een Europese dierentuin wordt gedood om zijn hoorn. In Zuid-Afrika gebeurde dit wel al eerder; vorige maand nog haalden stropers twee jonge neushoorns uit een opvangcentrum, waarbij de dieren stierven.

Reacties

09-03-2017 15:01:54 Haroldje

Senior lid







S Ik kan me hier wel zo kwaad om maken, maar ik zal me inhouden.

Hopelijk worden de daders gepakt, dan mogen ze van mij opgesloten worden in een niet al te grote kooi, zonder wapen, met een boze neushoorn....





09-03-2017 15:19:15 Hisoka

Erelid







Nu kun je zeggen dat het hele foute mensen zijn, maar een koe brengt minder op.



Wel wat asociaal om nu de neushoorn van een dierentuin te demonteren.



Blijf van andermans spullen(dieren) af en vermoord lekker je eigen neushoorn ofzo.

