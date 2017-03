Gezocht: vrieskistje waar een volwassen persoon in past

Een merkwaardige advertentie op het bord bij Albert Heijn wordt veelvuldig gedeeld op sociale media. Daar zoekt iemand sinds 24 februari naar een vrieskist waar een volwassen persoon in past. Of de persoon geslaagd is in zijn of haar zoektocht is nog niet duidelijk.Meestal hangt het bord vol met onschuldige verzoekjes: van een nestje kittens tot een hobbelpaard. Dat iemand een vrieskist zoekt is geen schokkend nieuws, maar de achterliggende reden wel. Al is het aannemelijk dat het om een grappenmaker gaat die iemand aan het schrikken wilde maken.