Amazon wil spullen op de maan bezorgen

The Washington Post laat weten dat Amazon-oprichter Jeff Bezos goederen wil afleveren op de maan. Nadat de Amerikaanse krant gelekte informatie in handen kreeg, wilde de CEO van de immense webshop verder uitleggen wat de plannen zijn.



Amazon’s ruimtebedrijf Blue Moon moet de bevoorrading van een permanente maankolonie gaan regelen. Zoals Elon Musk’s SpaceX wil ook Blue Moon alternatieve leefplekken voor de mens creëren. Er zouden zelfs al bedrijven zijn die op een zeer korte termijn mee kunnen helpen bij het verwezenlijken van Bezos’s droom.



Maar zo gemakkelijk is het koloniseren van de maan natuurlijk niet. Het begint namelijk allemaal met een grote hoeveelheid bevoorrading, voordat een waaghals ook maar kan proberen om een nederzetting op te zetten. Bezos: “Blue Moon draait om kostenefficiënte bevoorrading op het maanoppervlak. Een levensvatbare eerste nederzetting heeft eerst degelijke bevoorrading nodig.”



Het begin wordt daarentegen in de nabije toekomst al gemaakt. Volgens Bezos en andere betrokkenen zou de eerste missie al in 2020 kunnen plaatsvinden, een paar decennia nadat de laatste mens voet op de maan zette. Ook heeft NASA al laten weten dat ze graag samenwerken met commerciële bedrijven. Zo huren ze volgens de Washington Post al bedrijven in om het International Space Station te bevoorraden. De stap naar vervoer van astronauten – en later zelfs kolonisten – is zo gemaakt.

Reacties

09-03-2017 11:10:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.174

OTindex: 52.686

Natuurlijk! De aarde is al vergeven van de rotzooi, nu gaan we dus maar verder met de maan vol te plempen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: