Li-Fi 100 Keer Sneller dan Wi-fi

Hoewel de Wi-Fi-technologie van tegenwoordig nu compleet in onze routine is geÔntegreerd, zullen we toch afscheid moeten nemen binnenkort. De verouderde draadloze verbinding is gebaseerd op de transmissie van radiogolven, die worden opgepikt door apparaten die aansluiten op een enkele modem.



Er is echter onderzoek gedaan naar het licht en de snelheid van de technologieŽn op basis van de voortplanting van lichtpulsen, en deze slaan veel hogere prestaties dan op radiogolven.



Hier presenteren we dan de baanbrekende scŤne Li-Fi, die lichtsignalen omzet in binaire codes, en u zal laten navigeren met een snelheid van 224 GB per seconde, om elkaar goed te begrijpen: een snelheid die u toelaat om 18 films van 1.5 GB per seconde te downloaden!



Het licht dat door de puls gebruikt wordt is waarneembaar voor het menselijk oog en de signaaloverdracht kost maar een fractie van een seconde.Maar deze nieuwe technologie heeft een belangrijke beperking: het lichtsignaal kan zich niet voortplanten dichtbij een muur, en vanuit dit oogpunt is dit in het voordeel van de oude wi-fi, die het in plaats daarvan mogelijk maakt om een stabiele verbinding te verkrijgen in het gehele huis.



Als we echter het glas half vol bekijken, kan deze limiet in het voordeel van de veiligheid zijn: de navigatiegegevens zijn in feite onzichtbaar voor anderen die buiten de ruimte waar de li-Fi-router is geplaatst functioneren.Er wordt dus ook veronderstelt dat in de toekomst, als het aantal apparaten stijgt, de interferentie tussen de signalen de orde van de dag zal worden, en het probleem met de verbinding zal oplossen.



De snelheid waarmee we te krijgen binnen deze technologie is ongetwijfeld aantrekkelijk, en naar de mening van velen, zal het ook zijn beperking in de schaduw gaan zetten en in staat zijn door de huiselijke muren heen te kunnen gaan...



