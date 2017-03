Mug steekt de hele winter door

De mug die we kennen slaap in de winter. Maar er blijkt nog een mug te bestaan die daar sterk op lijkt, die juist het hele jaar actief is en die vooral in verstedelijkt gebied voor veel overlast gaat zorgen. Hij heet Culex pipiens molestus. Bioloog Arnold van Vliet, brenger van dit nieuws in Het Laatste Nieuws: "De twee muggensoorten zien er precies hetzelfde uit. Alleen met recent beschikbaar gekomen DNA-analysetechnieken zijn ze van elkaar te onderscheiden. We dachten dat de molestus-variant niet voorkwam in België en ­Nederland, maar nu blijkt die zelfs op grote schaal voor te komen én te zorgen voor heel veel overlast. Tot overmaat van ramp is deze mug verlekkerd op zoogdierenbloed, terwijl de ­pipiens-variant vooral van vogelbloed houdt.”