Pitbull gered van spuitje omdat hij geen bijter maar redder is

Buddy, een pitbull die wegens een bijtincident een spuitje zou krijgen, mag van de Australische autoriteiten toch blijven leven. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de hond een 9-jarige jongen per ongeluk verwondde toen hij het verdrinkende kind uit een snelstromende rivier redde.De in beslag genomen hond zat de afgelopen dagen in een asiel: wachtend op een dodelijke injectie. Zijn baasjes begonnen een actie om hun viervoeter te redden en die petitie werd in korte tijd door 45.000 mensen ondertekend.Volgens de eigenaars van Buddy heeft de pitbull het kind niet met opzet gebeten, maar ontstonden de bijtwonden tijdens een reddingspoging. De politie gelooft dat en geeft de hond terug aan de eigenaars.De hond, die volgens zijn baasjes een goed ontwikkeld 'moederinstinct' heeft en een zacht karakter, sprong het water in en zwom als een speer naar het kind toe, waardoor het kind overleefde.