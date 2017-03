08-03-2017 18:18:59

Nou dat je na 97 jaar stand houden zo aan je eind moet komen is vreselijk sneu. Maar goed, je moet uiteindelijk toch ergens aan sterven en het is misschien maar goed ook dat de een niet nog door hoefde te leven zonder de ander.Hoewel het natuurlijk wel zo is dat als óf de een of de ander (óf beiden) niet gevallen was ze waarschijnlijk alletwee nog leefden