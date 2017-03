08-03-2017 22:01:36

Ik denk dat de wereld gewoon rond is, of een bol... er zijn altijd wel mensen welk achter alles een complot zien... Daarbij, Een vliegtuig wordt wel gecorrigeerd en als een helikopter kan blijven hangen tot aan zijn bestemming... dan moet hij heel lang hangen gezien de aarde niet heel snel draait... in de zin van... en daarbij is een helikopter kleiner dan de oppervlakte onder hem en dus moet hij wel een vooruit stuwende kracht hebben....

De aarde is, net als een...Niet helemaal. Als eerste, natuurlijk moet je een vliegtuig wel corrigeren maar niet perse om te voorkomen dat hij de ruimte in vliegt. Uiteindelijk zijn vliegtuigen gemaakt om door middel van de luchtdruk de zwaartekracht tegen te werken. Daardoor zullen ze buiten korte stunts om altijd met hun buik richting het centrum der zwaartekracht, de aarde, gericht zijn."De aarde draait niet heel snel" - nou dat zou ik niet zeggen. De evenaar is 40000 km lang en de aarde draait een rondje in 24 uur. Dat is 1666 km/u, das toch wel aardig snel. Natuurlijk is dat de snelheid bij de evenaar, de snelheid bij de noord en zuidpool is natuurlijk 0, daar draait ie alleen een rondje om zijn as. En hier, een heel eind van de evenaar af, is de beweging misschien de helft. Alsnog sneller dan de meeste auto's.Dat de helikopter kleiner is dan de oppervlakte maakt geen steek uit. Wat wel belangrijk is, is dat het kracht kost om een bewegend voorwerp stil te zetten. De aarde geeft alles een slinger mee en om jezelf ten opzichte van de draaiing van de aarde stil te zetten kost nogal wat kracht, je moet van die 1666 km/u afremmen tot nul. En daar komt bovenop dat de atmosfeer met de aarde meedraait, dus die stuwt je net zo hard voort als de aarde zelf doet.Ruimtevaartuigen worden altijd wel gelanceerd zo dicht mogelijk bij de evenaar en in een richting zodat ze in een baan komen in de draairichting van de aarde, want zij komen buiten de atmosfeer en moeten nog veel sneller, en dan is het heel handig om die gratis slinger van de draaiende aarde mee te krijgen.