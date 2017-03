Enorme spamlijst ontdekt: 1,4 miljard e-mailadressen

Een beveiligingsonderzoeker zegt een database met 1,4 miljard e-mailadressen te hebben gevonden die door een bedrijf is gebruikt om spam te versturen. De lijst beslaat naast mailadressen soms ook aanvullende informatie, zoals de voor- en achternaam van gebruikers en zelfs hun woonadres.



Onderzoeker Chris Vickery kon naar eigen zeggen bij de enorme lijst komen doordat er geen wachtwoord op zat. Lijsten met e-mailadressen om te spammen zijn er al jaren, maar het gebeurt niet vaak dat er zo’n grote database wordt gevonden.



Vickery zegt de lijst deels te hebben geverifieerd door e-mailadressen van bekenden te controleren. Maar vanwege de omvang is dat niet makkelijk.



De database is afkomstig van het bedrijf River City Media, een bedrijf dat er onder meer om bekendstaat 'aanbiedingen' te sturen naar internetgebruikers; dat is in dit geval een mooi woord voor spam.



Het bedrijf krijgt de e-mailadressen bijvoorbeeld doordat websites die onderling delen. Gebruikers worden gelokt door het idee dat ze iets gratis kunnen krijgen door hun gegevens achter te laten. Vervolgens wordt die informatie oneindig vaak gedeeld.

De ip-adressen vanwaar de spammailtjes door River City Media worden verstuurd, zijn gedeeld met The Spamhaus Project, een organisatie die spam tegengaat. Dat moet de slagkracht van de spammers flink beperken. Ook zijn opsporingsdiensten ingelicht over de vondst.

