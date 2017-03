Man raakt gewond bij sprong 60 meter van reclamezuil RAI

Bij een sprong van een 60 meter hoge reclamezuil bij het beursgebouw van de RAI†in Amsterdam is zondagmiddag een gewonde gevallen. De IraniŽr Amir Badri sprong op het opblaaskussen van 15 bij 15 meter, zoals gepland, maar brak waarschijnlijk zijn arm. Hij werd afgevoerd met een ambulance, meldt†Het Parool.De sprong was een wereldrecordpoging Street Diving, waarbij drie professionele atleten zonder parachute 60 meter naar beneden sprongen op een enorm opblaaskussen. De eerste sprong van atleet Cris van Schijndel ging goed. De derde sprong is niet meer uitgevoerd, omdat Badri bij de tweede sprong†gewond raakte.