Jarige rijdt Ferrari in de prak tijdens plezierritje

Een plezierritje met een Ferrari is zondagmiddag plots geŽindigd met een crash op de E314 in het Belgische Heusden-Zolder.Een van de inzittenden had voor zijn verjaardag een Bongobon ≠gekregen voor een ≠middagje Ferrari-plezier. Het gezelschap besloot gisteren een ritje te maken over de E314, maar tijdens een hevige ≠regenbui liep het mis.De jarige reed in de richting van ≠Nederland toen de Ferrari plots begon te schuiven tijdens een invoegmanoeuvre. De luxewagen tolde eerst rond zijn as en knalde vervolgens op de middenberm tegen de vangrail. Bij de klap raakte niemand gewond, maar de gehuurde Ferrari bleek wel total loss.