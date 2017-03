Oudste boom is 9.550 jaar oud

De oudste levende boom die wetenschappers tot nu toe hebben gevonden is een conifeer die groeit in de bossen van Zweden, en die zou zijn ontsproten aan het einde van de laatste ijstijd.Het zichtbare deel van de boom is relatief gezien nog niet zo heel oud (600 jaar), maar als we de wortels bestuderen, komen we tot de conclusie dat deze boom al heel wat jaartjes meegaat.Professor Leif Kullman en zijn groep onderzoekers van de afdeling Ecologie en Natuurwetenschappen van de Universiteit van Umeň laten er geen twijfel over bestaan: deze boom is 9.550 jaar oud.De leeftijd van deze boom is vastgesteld aan de hand van de C14-datering (koolstofdatering).De grootte van de boom, die doet denken aan een bonsai, is te wijten aan de weersomstandigheden: een enorme boom zou hier niet lang kunnen overleven.Dit type conifeer (stekel-den) staat bekend om zijn lange levensduur: als de buitenkant van de boom beschadigd raakt, is de boom in staat om opnieuw te ontspruiten uit dezelfde wortels, waardoor hij dus kan overleven.Daarnaast groeit deze boom zeer traag: een paar millimeters in 10 jaar. Met andere woorden... Traag maar niet te stuiten!