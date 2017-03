Huizen gemaakt van modder en plastic

Ecologisch, aardschok- en vuurbestendig en bestand tegen kogels. Waar heb je het over? Nou over de geweldige biohuizen, een project dat is gestart in Nigeria. Deze huizen hebben muren die zijn gemaakt van plastic flessen!Dare (Een vereniging die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzame energie) heeft in samenwerking met architecten en Londense ingenieurs de weg vrijgemaakt voor niet-afbreekbare materialen; ze laten zien hoe het mogelijk is om huizen te maken die in overeenstemming zijn met de natuur, waarbij rekening is gehouden met de omliggende omgeving, maar vooral veiliger zijn dan normale gebouwen gemaakt van cement.Van dit idee is er al een conceptwoning. Het bevindt zich nabij Sabon Yelwa in Kaduna, gelegen in Zuid-Nigeria en meet 58 vierkante meter. Het bezit alle eigenschappen van een huis want het heeft twee slaapkamers, een keuken, patio en badkamer, gewoon gemaakt met veertienduizend plastic flessen, overal vandaan zoals restaurants, kantoren en hotels.En nu is het wachten op de tweede stap oftewel de bouw van een basisschool in Suleja, dichtbij de stad Abuja. Hiervoor zijn er 200,000 flessen nodig, maar deze aantallen zijn geen probleem voor een land als Nigeria aangezien zij normaliter 3 miljoen plastic flessen per dag produceren!