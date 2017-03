Automobilist wil stoer doen met zijn Ferrari, maar dat liep bijna zeer fout af

Het is natuurlijk begrijpelijk dat wanneer je een prachtige Ferrari 488 hebt gekocht, je daar toch even mee wil uitpakken.Maar voorzichtigheid blijft uiteraard altijd geboden. Dat zal onderstaande automobilist nu ook wel (terug) weten.Wanneer ie in West Sussex (Engeland) even stevig op de staart van zijn bolide trapt, verliest ie de controle over het stuur.