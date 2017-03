Man drinkt voor weddenschap fles tequila leeg en valt dood neer

In een nachtclub in de Dominicaanse Republiek heeft een man zich letterlijk doodgedronken.



De 23-jarige Kelvin Rafael Mejia dronk voor een weddenschap een hele fles tequila leeg, meldt El Universal. Clubbezoekers filmden de weddenschap met hun mobieltje.



Zwaaiend op zijn benen kreeg Mejia na de laatste slok zijn geld, zo'n 600 euro. Hij wankelde naar de wc, waar hij buiten bewustzijn raakte. Even later overleed hij aan alcoholvergiftiging.



Volgens de manager van de nachtclub zou Mejia zelf met de weddenschap op de proppen zijn gekomen. Hij benaderde een gezelschap dat aan een tafeltje tequila zat te drinken. Die stemden in, haalden het geld bij elkaar, waarna Mejia het op een drinken zette.



Mejia was volgens lokale media onlangs vader geworden van een dochter.

Reacties

07-03-2017 16:21:29 Mamsie











En was dit het enige waar hij toe in staat was?

Vreselijk voor de achterblijvers. Dieptreurig. Waarom deed deze man dit? Zat hij dringend om geld verlegen om voor zijn vrouw en kind te zorgen?En was dit het enige waar hij toe in staat was?Vreselijk voor de achterblijvers.

07-03-2017 16:39:53 Emmo









@Mamsie : Als 'ieom geld verlegen zat was hij denkelijk niet in die club terechtgekomen.

07-03-2017 17:35:32 Mamsie











Wie weet wat hij nog meer voor kunsten uitgehaald heeft.

Zielig hoor! @Emmo : Misschien wel, met de bedoeling daar geld te verdienen.Wie weet wat hij nog meer voor kunsten uitgehaald heeft.Zielig hoor!

07-03-2017 17:56:42 HHWB









S Wedden dat... Brink en 'Kroepoekje' maar duimen...

