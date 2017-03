Schandaal met naaktfotos vrouwelijke mariniers VS

Het Amerikaanse marinierskorps is geschokt door een schandaal met naaktfoto's. Via een besloten Faceboekgroep wisselden 30.000 mensen foto's uit van naakte, vrouwelijke mariniers.



Vrijwel alle 30.000 leden werken bij de Amerikaanse of Britse marine of zijn veteraan, meldt de Marine Corps Times. Op de Facebookpagina Marines United stonden naakte of halfnaakte vrouwen compleet met rang, naam en werkplaats afgebeeld. Het zou gaan om tientallen vrouwen.



Bij de foto's stonden weinig verheffende commentaren wat de mariniers met de vrouwen zouden willen doen. Sommige foto's waren stiekem genomen tijdens het omkleden, anderen zouden privéfoto's zijn die door ex-partners gelekt zijn.



Naval Criminal Investigative Service onderzoekt de Facebook-groep. Het is nog niet duidelijk hoeveel marinemensen er bij betrokken zijn. De foto's zijn inmiddels van Facebook afgehaald.

Er zijn al betrokken marinemensen ontslagen, onder wie de man die de groep had opgericht. De Amerikaanse marine heeft z'n afschuw uitgesproken.

sjonge jonge 30.000 mensen ook. dat is niet misselijk.





De Amerikaanse marine heeft z'n afschuw uitgesproken.



Waarom? Waren het dan lelijke vrouwen?

Maar zonder grapjes....Zoiets kan echt niet. Bah. Waarom? Waren het dan lelijke vrouwen?Maar zonder grapjes....Zoiets kan echt niet. Bah.

S Ik dacht dat wanneer er bij face boek ook maar een stukje tiet het direct verwijderd werd.....



En wat betreft de de oprichter en mede kijkers een beetje zielig om je vrouwelijke collega's zo te beschamen...



Of zijn er vrouwen die het wel kunnen waarderen dat er collega's zijn welk op hun zich zelf bevredigen?

