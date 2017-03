Paard gered uit drijfzand

De brandweer en omstanders hebben op het strand bij de Belgische kustplaats Wenduine een paard gered dat met de achterbenen vast was komen te zitten in drijfzand. De ruiter wist niet dat de kustlijn tussen Zeebrugge en Blankenberge momenteel levensgevaarlijk is. Een filmpje dat een inwoner van Wenduine maakte van de bevrijding gaat inmiddels wereldwijd viraal.Grote stukken modderig strand in West-Vlaanderen zijn afgezet om wandelaars te waarschuwen voor de modderige kustlijn waar de afgelopen dagen al meerdere mensen vast kwamen te zitten in het drijfzand. Dat is vermoedelijk ontstaan door bouwwerkzaamheden in de omgeving.Het paard zakte, tot grote schrik van de ruiter, plotseling met de achterbenen weg in de zuigende blubber. Het in paniek geraakte dier kon er zelf met geen mogelijkheid meer uitkomen. Uiteindelijk moest achter het paard met een bulldozer een gat worden gegraven om het vervolgens met behulp van een lange riem los te krijgen. Het videootje (zie bron ) toont alleen hoe het paard wordt gered, maar niet hoe het na lange tijd weer op de hoeven staat. De hulptroepen worden op sociale media getypeerd als koelbloedige redders.