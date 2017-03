Vrouw ontslagen omdat ze weigert hakken te dragen

Nicola Thorp, een 27-jarige Londense secretaresse werd ontslagen omdat ze geen hoge hakken wilde dragen naar haar werk. Ze startte een petitie tegen dit soort kledingvoorschriften en die werd meer dan 150.000 keer ondertekend. Als het aan Thorp ligt, komt er een wet die verbiedt dat werkgevers dit soort eisen aan hun werknemers mogen stellen. Maar hoe is dat eigenlijk in Nederland?



Het Britse parlement debatteert maandag over de dresscode die een werkgever mag stellen. Stellen Nederlandse werkgevers ook dergelijke eisen?



Karima O’Flynn-Belgacem is juriste en was advocate bij een groot internationaal advocatenkantoor. Samen met twee anderen schreef ze ‘Zo Zuidas’, een overlevingsgids voor vrouwen in de kantoorjungle. Volgens haar mogen werkgevers in Nederland wel eisen stellen aan kleding als daar een belangrijke reden voor is, maar is het in Nederland niet houdbaar voor de rechter als een werkgever vrouwen verplicht om hakken te dragen, maar zijn er wel ongeschreven regels waar vrouwen in de zakenwereld aan moeten voldoen.



Gonnie Klein Rouweler adviseert bedrijven over stijl en imago. Zij begrijpt het wel als geëist wordt dat vrouwen zich op een bepaalde manier kleden. “Kosten noch moeite worden gespaard om een mooi kantoor neer te zetten, dan maakt het ook uit hoe de mensen daarin er uit zien. Dat wordt bij een sollicitatiegesprek afgesproken.”



Nicola Thorp kreeg veel steun voor haar aanklacht. Mannen toonden hun solidariteit door op hakken naar hun werk te gaan.



Het Britse parlement stelde ook een onderzoek in waaruit bleek dat duizenden vrouwen wel eens met dergelijke kledingvoorschriften te maken hebben gehad. Vrouwen worden gevraagd om lippenstift te dragen, zwarte vrouwen wordt gevraagd om hun kroeshaar chemisch te stijlen en blond haar wordt geprefereerd.



Ook in Nederland is een opmerkelijke zaak bekend: de glimkontzaak. In 2015 werd een werkgever veroordeeld omdat hij zijn werkneemster verplichtte om hoge hakken en strakke satijnen jurkjes te dragen. Dat bracht hem geluk dacht de werkgever. De werkneemster deed aangifte en de werkgever moest 20.000 euro schadevergoeding betalen voor seksuele intimidatie.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: