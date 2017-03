Wilhelmus staand zingen op scholen

Sybrand Buma wil dat alle kinderen op school het volkslied gaan leren. Het Wilhelmus moet ook staand gezongen worden. Dat zegt hij in De Telegraaf. Herstel van normen en waarden, dat is de kernboodschap van de CDA-lijsttrekker.Ook majesteitsschennis moet strafbaar blijven, want “de waarde van ons koningshuis” is “het hoogste wat wij in Nederland hebben.” Dat hij, en daarmee het CDA, door dit soort voorstellen ouderwets wordt gevonden, maakt hem niets uit. “Ik denk dat er heel veel van wat verloren is gegaan, helemaal niet zo fout was.”In EenVandaag spreken we cultuurhistoricus Herman Pleij over Buma’s voorstel. Bekijk hieronder het volledige interview met Pleij.