California onafhankelijk?

Het is onrustig in de VS. Eťn vorm van protest viel op op social media. Dat is de #Cal-Exit. Het staat voor California Exit, oftewel een roep om de onafhankelijkheid van de staat California.



Daar wordt veel over getwitterd. Dit is de meest gedeelde reactie:

ĎIk ben geen Amerikaan, ik ben een CaliforniŽrí



Ook een nieuwe vlag van de mogelijke Republiek CaliforniŽ wordt veel gedeeld. Er gaan zelfs mensen de straat op. De drijvende kracht achter de campagne zou Shervin Pishevar moeten worden. Hij is een rijke investeerder uit Silicon Valley.



Het is overigens niet zijn idee. Het vuurtje is vooral aangestoken door deze persverklaring van de regering van de staat CaliforniŽ. Daarin schrijven ze dat CaliforniŽ het verzet tegen de ideeŽn van Trump zal leiden.



De roep om een onafhankelijk CaliforniŽ is niet helemaal nieuw. Sterker nog, er is al een politieke partij die zich daar hard voor maakt met de Yes California campagne. Het doel is om in 2019 een referendum te houden over dit onderwerp.



In de VS komt de roep voor onafhankelijkheid vaak voor. Het uitroepen van onafhankelijkheid was in 1860 de aanleiding voor de bloedige burgeroorlog. Sindsdien komt de roep om onafhankelijkheid zo nu en dan opzetten in verschillende staten. CaliforniŽ is dus niet de enige staat waar dit soort gevoelens spelen.

Reacties

07-03-2017 09:42:35 Emmo

Voor de gewone man zal het niets anders betekenen dan een verandering van rekeningnummer waar je de belastingen naar moet overmaken.

07-03-2017 09:49:30 allone

@Emmo : .. een een paspoort nodig hebben om naar New York te gaan..

07-03-2017 10:50:13 Emmo

@allone : En een visum, bewijs van goed gedrag en een ESTA verklaring.

