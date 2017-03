Harvard-professor: Ja, mensen worden ontvoerd door aliens

John Mack was een Amerikaans psychiater en hoogleraar aan de Harvard Medical School, die voor zijn biografie van T.E. Lawrence werd bekroond met de Pulitzerprijs. Mack is vooral bekend geworden door zijn onderzoek naar de ervaringen van mensen die beweerden te zijn ontvoerd door buitenaardse wezens.



Hij was zo ongeveer de enige serieuze wetenschapper die zich met het verschijnsel bezighield. Veel andere academici willen wel, maar zijn bang dat het hun carričre zal vergallen. Daarnaast lijkt de Amerikaanse regering er alles aan gelegen te zijn om de zaak stil te houden.



Over het waarom van buitenaardse ontvoeringen bestaan allerlei wilde speculaties. Volgens de meest gehoorde theorie zouden een aantal machthebbers een deal hebben gesloten met ‘de grijzen’. In ruil voor menselijk genetisch materiaal zouden zij de buitenaardse technologie mogen gebruiken voor hun oorlogsindustrie. Als dit waar is, zal niemand hier natuurlijk openlijk voor uitkomen.



Berichten over defensievoorlichters die toegeven dat UFO’s inderdaad bestaan, belandden in de jaren negentig in bijna alle kranten ergens onderaan op pagina zeven. Nu komen ze vaak helemaal niet meer in de krant te staan. Toch heeft NASA-astronaut Brian O’Leary voor zijn dood bijvoorbeeld gezegd dat er veel bewijs is dat buitenaardse beschavingen ons al heel lang bezoeken.



Professor Mack constateerde dat ontvoerden zich de details van hun ontvoering vaak niet herinneren. Onder hypnose lukt het een stuk beter. Dan weten ontvoerden weer precies hoe de wezens eruitzagen.



De gevolgen van een buitenaardse ontvoering zijn ingrijpend en traumatisch, vertelde Mack. Dat komt omdat ontvoerden in het ruimteschip vaak worden onderworpen aan intiem lichamelijk onderzoek. Hij zei dat er geestelijk niets mankeerde aan de slachtoffers. Ze waren ten volle bij hun verstand en vertelden hun verhaal met grote overtuigingskracht.



“Het gebeurt tot op een bepaalde hoogte zowel letterlijk als fysiek en het is tegelijkertijd een psychologische, spirituele ervaring die mogelijk plaatsvindt in een andere dimensie,” zei Mack. “Het fenomeen vraagt ons open te staan voor realiteiten die buiten de letterlijke fysieke wereld bestaan, open te staan voor de mogelijkheid dat er onzichtbare realiteiten zijn waarvoor ons bewustzijn, onze leerprocessen ons in de afgelopen paar honderd jaar hebben afgesloten.”

