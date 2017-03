Bewaar jij melk in de koelkastdeur? Niet doen!

Zet jij een geopend pak melk in de deur van de koelkast? Daar kun je volgens Good Housekeeping beter mee stoppen. Het brengt namelijk een groot gezondheidsrisico met zich mee.



Wie melk in de deur van de koelkast bewaart, loopt het risico dat het product sneller beschimmelt. De deur is namelijk de warmste plaats van de koelkast. Die plaats is gereserveerd voor water, frisdrank of producten met natuurlijke conserveringsmiddelen.



Waar je zuivelproducten dan beter wel kun neerzetten? Op de middelste of onderste plank, want die plaatsen zijn veel kouder. Verder is de onderste plank ook de ideale plaats voor vlees en vis.



De bovenste plank is dan weer voorzien voor voedingswaren die niet gekookt hoeven te worden. En de lades, die zijn geschikt voor groenten, fruit en salades.

Reacties

06-03-2017 11:21:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.149

OTindex: 52.606

Quote:

Wie melk in de deur van de koelkast bewaart, loopt het risico dat het product sneller beschimmelt



Wie heeft er ooit beschimmelde melk gezien??????

Melk wordt na verloop van tijd zuur door bederf maar schimmel......

Dan moet het er toch wel héél erg lang staan, lijkt me. Wie heeft er ooit beschimmelde melk gezien??????Melk wordt na verloop van tijd zuur door bederf maar schimmel......Dan moet het er toch wel héél erg lang staan, lijkt me.

06-03-2017 11:25:21 Lennie

Actief lid

WMRindex: 123

OTindex: 0





Wij bewaren onze melk en koffiemelk gewoon in de deur van de koelkast, net zoals heel veel mensen doen. Nog nooit zure melk gehad, laat staan beschimmelde melk! @Mamsie : Inderdaad, nog nooit gezien!Wij bewaren onze melk en koffiemelk gewoon in de deur van de koelkast, net zoals heel veel mensen doen. Nog nooit zure melk gehad, laat staan beschimmelde melk!

06-03-2017 11:30:30 Balderic

Senior lid

WMRindex: 734

OTindex: 2

Melk bederft inderdaad door bacteriën, niet door schimmels.



06-03-2017 11:33:36 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.779

OTindex: 2.277

Bij ons krijgt het de kans niet om te bederven.

06-03-2017 11:34:44 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.681

OTindex: 643

@Mamsie , onze melk is wel erg vaak wit hoor

06-03-2017 11:39:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.177

OTindex: 13.015



Ik heb wel eens bedorven melk gehad, maar was eigen schuld.

Ik bewaar het ook altijd in de deur. Praktische reden: Op de plank kun je alleen maar liggend plaatsen. En dat gaat slecht met een geopend pak. @stora : Dan moet je daar fluks wat aan doen.Ik heb wel eens bedorven melk gehad, maar was eigen schuld.Ik bewaar het ook altijd in de deur. Praktische reden: Op de plank kun je alleen maar liggend plaatsen. En dat gaat slecht met een geopend pak.

06-03-2017 11:42:19 allone

Stamgast



WMRindex: 25.974

OTindex: 55.755



Bovendien lijkt het me waarschijnlijk dat het boven in de koelkast het 'warmst' is.. @Emmo : idd, en dat is de reden waarom de meeste mensen dat doen.Bovendien lijkt het me waarschijnlijk dat het boven in de koelkast het 'warmst' is..

06-03-2017 12:08:59 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.719

OTindex: 169

S



Maar dit was volgens mij zo'n beetje de eerste grap in de Big Bang Theory. Dat het overdreven is om daar rekening mee te houden.



Laatste edit 06-03-2017 12:09 @Emmo : Tegenwoordig hebben alle pakken toch zo'n draaidop?Maar dit was volgens mij zo'n beetje de eerste grap in de Big Bang Theory. Dat het overdreven is om daar rekening mee te houden.

06-03-2017 12:16:23 allone

Stamgast



WMRindex: 25.974

OTindex: 55.755

@DrZiggy :

: Tegenwoordig hebben alle pakken toch zo'n draaidop Quote @Emmo : Tegenwoordig hebben alle pakken toch zo'n draaidop nee hoor. Die van mij bijv. niet

06-03-2017 12:34:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.177

OTindex: 13.015

@allone : Hangt van de fabrikant af. Als ik de keus heb kies ik zonder ivm afvalverwerking.

06-03-2017 12:39:05 allone

Stamgast



WMRindex: 25.974

OTindex: 55.755

Ik heb geen keus want ik wil melk die niet gehomogeniseerd is, en daarvan is er maar één - zonder draaidop @Emmo : dat begrijp ikIk heb geen keus want ik wil melk die niet gehomogeniseerd is, en daarvan is er maar één - zonder draaidop

06-03-2017 12:51:25 Balderic

Senior lid

WMRindex: 734

OTindex: 2

@allone : Waarom niet, het lijkt nogal handig dat je niet een hele roomprop krijgt?

06-03-2017 13:26:00 Bezinner

Lid

WMRindex: 50

OTindex: 9

Klinkklare onzin. Je producten krijgen niet eens de kans om af te koelen als je gewoon je koelkast gebruikt zoals het hoort. Dus. Deur open, spullen pakken, deur dicht! En niet eerst weg lopen en van alles doen en dan terug komen en dan de deur pas dicht doen. Overigens, zal zelfs dat niet erg de temperatuur beinvloeden van de reeds gekoelde producten tenzij het 30 graden in je keuken is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: