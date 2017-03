Man verpletterd onder 6000 kilo pornotijdschriften

In een Japanse tweekamerflat is het ontzielde lichaam van een 50-jarige man aangetroffen onder wel heel gênante omstandigheden. Zijn lichaam lag onder een gigantische collectie pornobladen en -knipsels. De autoriteiten vermoeden dat de man, die zeker een half jaar dood in zijn woning lag, een hartaanval kreeg waarna er uit een kast minstens 6000 kilo seksblaadjes op hem viel.De man had volgens Japanse media al geruime tijd geen contact meer met zijn familie en vrienden. Toen ze hem begonnen te missen, besloten ze toch maar eens naar zijn woning te gaan. Daar werd zijn al bijna gemummificeerde lichaam gevonden onder de dikke laag erotische literatuur. Om de privacy van de overleden man te waarborgen werd aan de schoonmaakploeg gevraagd geen foto's te maken van het tafereel. Maar dat gebeurde toch en enkele kiekjes zijn uitgelekt.Het lichaam van Japanner bleef, zo wordt gemeld, in redelijk goede staat omdat het papier van de pornoblaadjes het vocht absorbeerde dat vrijkwam toen het stoffelijk overschot begon te ontbinden. De tijdschriften zorgden er ook voor dat de vloer intact bleef en de onderburen nooit iets merkten. De exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.De pornocollectie van de man was volgens internationale media extreem van omvang. Alle tijdschriften, foto's en films wogen samen minstens zes ton. Dat is ruim drie keer meer dan een gemiddelde auto en bijna net zo zwaar als een volwassen Afrikaanse olifant.