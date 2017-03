Liefhebber betaalt 360.000 euro voor topduif, maar vliegen kan hij er niet mee

Een Zuid-Afrikaanse duivenliefhebber heeft maar liefst 360.000 euro betaald voor topduif Golden Prince. Nooit eerder betaalde iemand zoveel geld voor een duif. Dat meldt het Belgische veilinghuis PIPA (Pigeon Paradise).Samuel Loft, de nieuwe eigenaar van Golden Prince, kan met z'n nieuwe aanwinst niet aan wedstrijden deelnemen in Zuid-Afrika, zegt een woordvoerder van PIPA. "Golden Prince is getraind om zo snel mogelijk naar het Belgische Wevelgem te vliegen. Dat zal hij ook proberen als hij in Zuid-Afrika wordt losgelaten."Het zal de nieuwe eigenaar vermoedelijk gaan om de jongen van Golden Prince, zegt de woordvoerder. "Die kan hij voor veel geld verkopen of hij kan ermee deelnemen aan wedstrijden."Loft laat RTL Nieuws weten erg blij te zijn met zijn aankoop. De rijke ondernemer heeft de duif uit eigen zak betaald. "Het bedrag is precies goed", zegt hij. "De statistieken van deze duif zijn imposant."Het is een investering, zegt Loft. "Wedstrijden vliegen met duiven is razend populair in Zuid-Afrika. Ik wil de beste zijn. Een andere reden om deze duif te kopen is omdat ik de sport wil introduceren bij zwarte Zuid-Afrikanen. Zij kennen de sport nog onvoldoende."Overigens gaat Golden Prince niet mee naar Zuid-Afrika. De duif blijft achter in BelgiŽ, omdat die daar bekend is, zegt Loft. "De jongen laat ik naar Zuid-Afrika vervoeren."In de duivensport gaat steeds meer geld om. De vorige recordprijs stond op naam van Bolt, een topduif uit het Belgische Vorselaar. Een Chinese duivenliefhebber telde er in 2013 310.000 euro voor neer.BelgiŽ heeft een lange traditie in de duivensport, maar de laatste jaren wordt de sport ook steeds populairder in onder meer China en Zuid-Afrika.