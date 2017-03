Stervende vrouw doet oproep: Wil jij straks met mijn man trouwen?

"Hij kleedt zich goed, draagt geweldige sokken, heeft bruine ogen en kan koken. Het is niet moeilijk om voor hem te vallen." Amy Krouse Rosenthal plaatste een datingprofiel voor haar man in The New York Times. Ze lijdt aan eierstokkanker en heeft niet lang meer te leven.



In een lange brief somt de Amerikaanse alle pluspunten op van Jason, de man met wie ze al 26 jaar getrouwd is en met wie ze drie kinderen heeft gekregen. "Ik ben zelf nog nooit op Tinder of andere datingsites geweest, dus ik doe het maar zo."



Rosenthal, een Amerikaanse prentenboekenschrijfster, stelt in de brief dat haar man nog goed in vorm is, van live muziek houdt en een geweldig vader is. Hij schildert, reist graag en 'is het type dat tijdens onze eerste echo een bos bloemen meebracht'.



In september 2015 werd de eierstokkanker bij haar geconstateerd. Hun jongste kind was net het huis uit. "Al onze plannen gingen in rook op. Geen reis naar Zuid-Afrika met mijn man en ouders, geen tocht door AziŽ met mijn moeder, niet naar Vancouver. De woorden 'cancelen' en 'cancer' leken opeens hetzelfde te betekenen."



"Ik wil meer tijd doorbrengen met Jason en met mijn kinderen", besluit ze. "Meer tijd om martini's te drinken in een jazzclub op donderdagavond, maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb misschien nog maar een paar dagen te leven."



"Dus waarom doe ik dit? Ik hoop dat de juiste persoon dit cadeau voor Jason leest en een nieuw liefdesverhaal voor hem kan beginnen. Daarom laat ik de ruimte hieronder expres leeg want jullie twee verdienen een nieuwe start."



Daaronder staat een leeg vlak, met tot slot de woorden: 'With all my love, Amy'.

Reacties

05-03-2017 18:57:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.145

OTindex: 52.585

Ach, dat is ware liefde!

Ze weet dat ze zal overlijden maar ze wil vóór alles haar geliefde man goed verzorgd achterlaten.

Ik vind dat mooi.

05-03-2017 19:14:13 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.890

OTindex: 126

S Ik weet het niet... als ik een bepaalde leeftijd heb... en Si Si is er niet meer.. dan hoef ik geen andere vrouw meer.... en nee @stora ..., alvorens jij er mee op komt zetten,... ook geen andere man...

05-03-2017 19:23:13 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 5.968

OTindex: 1.262





Persoonlijk vind ik dat je die kans op geluk dan moet grijpen. Je leeft maar een keer (denk ik) en je nieuwe geluk doet niets af aan de liefde voor je eerste partner. Sterker nog, als die ook van jou hield zal die het je volledig gunnen. Zo blijkt hier ook wel. Ik vind het ook mooi. @HHWB : Ik denk dat de meeste mensen die veel van hun huidige partner houden zullen denken dat een nieuwe partner dan niet meer hoeft. En dat vind ik eigenlijk een heel lief en loyaal uitgangspunt. Maar na lang rouwen en veel eenzaamheid kan de verliefdheid op elke leeftijd toch ineens weer toeslaan.Persoonlijk vind ik dat je die kans op geluk dan moet grijpen. Je leeft maar een keer (denk ik) en je nieuwe geluk doet niets af aan de liefde voor je eerste partner. Sterker nog, als die ook van jou hield zal die het je volledig gunnen. Zo blijkt hier ook wel. Ik vind het ook mooi.

05-03-2017 19:35:29 HHWB

Erelid



WMRindex: 3.890

OTindex: 126

S @Lennox : Dat kan natuurlijk.. maar ik heb zo'n lieve vrouw nu, ik zou het niet eerlijk vinden!

05-03-2017 19:39:20 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 5.968

OTindex: 1.262

. @HHWB : Laten we er gewoon vanuit gaan dat jullie samen een heel lang gezond en gelukkig leven hebben

