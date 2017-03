Kunstwerk van 100.000 euro vernietigd bij sloop

Bij de sloop van het oude postkantoor in Raalte is een duur foutje gemaakt. Voor de deur stond al decennialang een kunstwerk, maar dat zien ze in Raalte nooit meer terug.Bij de werkzaamheden heeft het sloopbedrijf het aluminium kunstwerk niet gespaard. Vervolgens werd het object rücksichtslos vermalen in een shredder met de rest van het sloopafval.Het sculptuur gemaakt door kunstenaar Willem Hussem werd als een van de laatste gesloopt. De blunder werd ontdekt door een inwoner van het dorp, die nieuwsgierig was naar het object. Na een lange speurtocht kwam hij in contact met een Haagse galerie die de belangen van de erfgenamen van de kunstenaar behartigt.Die vertelden hem dat zij een model van het kunstwerk hadden dat al 25.000 euro waard is. De galeriehouders schatten de waarde van het origineel op misschien wel het viervoudige, schrijft dagblad De Stentor.Het postkantoor werd in 2013 door PostNL verkocht aan een projectontwikkelaar, die er appartementen in wil bouwen. Omdat het rond krijgen van vergunningen de nodige tijd in beslag nam, begon de sloop pas eind vorig jaar, schrijft RTV Oost.Volgens de projectontwikkelaar heeft niemand hem gewaarschuwd dat het kunstwerk er nog stond en wat de waarde ervan was. De mensen die nu verontwaardigd reageren, hadden volgens hem eerder aan de bel moeten trekken.