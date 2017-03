Adolf Hitler duikt op als kandidaat Expeditie Robinson

Op de site van het RTL-survivalprogramma Expeditie Robinson heeft zaterdag geruime tijd een foto van Adolf Hitler gestaan als potentiŽle kandidaat voor een nieuw seizoen waaraan niet alleen BN'ers maar ook burgers mee kunnen doen. RTL bleek 's morgens nog niet op de hoogte van het feit dat de site mogelijk was gehackt of onvoldoende gecontroleerd door een beheerder. ,,We halen het er zo snel mogelijk af'', aldus een woordvoerster van de zender zaterdagochtend.

Wie op het portret van de fŁhrer klikte kreeg de tekst 'Sieg Heil' te zien en er waren zaterdagmorgen al zeven likes achter zijn beeltenis te zien. Op sociale media spraken mensen hun verbazing uit over het opduiken van Hitler op de site. Hoe de fout kon ontstaan? Daarover kon RTL nog niets zeggen.



Voor het eerst sinds 2009 doen in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson weer onbekende Nederlanders mee. In totaal mogen vier 'onbekenden' hun opwachting maken naast de gebruikelijke groep celebs. Op de site kunnen potentiŽle burgerdeelnemers aan profiel aanmaken en vervolgens stemmen verzamelen. Tijdens een castingdag begin april worden uit 100 burgerdeelnemers (50 die de meeste stemmen kregen en eenzelfde aantal dat door de productie wordt geselecteerd) vier kandidaten gekozen. Welke BN'ers meedoen wordt later bekendgemaakt.



,,De bekende Nederlanders zijn zeker niet op. We zijn ooit begonnen met BN'ers en dat vonden heel veel mensen jammer", zei presentator Dennis Weening recent. Hij hoopt dat mede-presentatrice Nicolette Kluijver, die binnenkort een longoperatie moet ondergaan wegens een voorstadium van longkanker, op tijd hersteld is om met hem het survivalprogramma te presenteren.

