Duitser wil in minder dan een jaar van Hamburg naar Shanghai lopen

Er zijn mensen die zelfs een marathon niet uitdagend genoeg vinden. Zo iemand is de Duitse hardloper Kai Markus Xiong. Hij wil in 235 dagen van Hamburg naar Shanghai lopen: een tocht van ruim 12.000 kilometer.



De 44-jarige atleet start over negen dagen en rent dan van Duitsland via Polen, Wit-Rusland, Rusland, Kazachtstan, Oezbekistan en Kirgizië naar de eindbestemming in China. Hij wil per dag zeven tot tien uur lopen en in die tijd steeds 60 tot 80 kilometer afleggen. Na zeven tot negen dagen neemt hij één dag rust, schrijft de krant Sächsische Zeitung.



Xiong wordt tijdens zijn tocht begeleid door een vriend in een Volkswagen kever uit 1984, die volgens de eigenaar 'ook maar blijft lopen'. Die kever zal vooral gevuld zijn met schoenen: Xiong verwacht tussen Hamburg en Shanghai 30 tot 40 paar te verslijten.

05-03-2017 14:15:17 allone

Hij zal wel een heleboel visa's nodig hebben.. De naam Kai Markus Xiong is al een verbinding tussen Duitsland en ChinaHij zal wel een heleboel visa's nodig hebben..

05-03-2017 15:24:50 Mamsie

Es brenndt mir unter beide solen....

05-03-2017 16:34:22 De Paus

S Een klein detailpuntje, maar toch: hij moet ook weer terug. Of wou hij daar blijven?

05-03-2017 17:24:42 allone

@De_Paus: samen met zijn vriend in de VW kever? Of 'gewoon' met het vliegtuig?

