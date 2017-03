Ontwerper maakt Trump-trol met micropenis

Chuck Williams, een voormalige poppenmaker van Disney, heeft een rubberen speelgoedtrol gemaakt die het uiterlijk heeft van de Amerikaanse president Donald Trump. Het zonnebankbruine, chagrijnig kijkende mythische wezentje heeft een enorme blonde kuif, prominente wenkbrauwen en draagt in zijn rechterhand een smartphone voor snelle contacten in internationale conflictsituaties.Williams wil de trol zo snel mogelijk op de markt brengen, maar beschikt niet over voldoende financiŽle middelen om dat te realiseren. Daarom is hij begonnen met een zogenoemde crowdfundingsactie om geld in te zamelen. De ontwerper heeft minimaal 57.000 euro nodig, waarvan inmiddels iets meer dan de helft binnen is. De Amerikaan wil het blote popje - met volgens de bedenker een 'micropenis' - in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten op de markt brengen. Als er belangstelling voor is in het buitenland, zullen de Trump-knuffeltjes ook daar op de markt komen.