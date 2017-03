Mysterieus: waarom lopen deze kalkoenen cirkeltjes rond een dode kat?

Een bijzonder 'ritueel' is gisteren vastgelegd op Twitter. Een twintigtal kalkoenen lopen eindeloos rondjes rond een dode kat in het midden van de weg. ,,Dit is het vreemdste dat ik ooit gezien heb'', zegt de man die de beelden maakte. Is het een rituele dans?Nadat de video gepost werd op Twitter is de video al meer dan 50 duizend keer gedeeld. 'Deze kalkoenen proberen om deze kat een 10e leven te geven', is het bijschrift onder de video.Kalkoenen eten geen dode dieren, dus een ritueel dansje voor de maaltijd kan geschrapt worden als mogelijke verklaring.