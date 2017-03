Muis in vliegtuig zorgt voor 4 uur vertraging in Londen

De ontdekking van een muis aan boord van een vliegtuig in Londen, bleek dinsdag voldoende om het vertrek af te gelasten. De passagiers van de vlucht naar San Francisco zaten al in de riemen toen werd omgeroepen dat het toestel niet kon opstijgen



Er werd gezocht naar de muis maar het kleine knaagdier, dat kabels niet uit de weg gaat, werd niet gevonden. Met als gevolg dat iedereen moest uitstappen en er een ander toestel moest worden klaargemaakt. Al met al zorgde de onvindbare muis voor een vertraging van vier uur.



In een verklaring zag British Airways er zelf de grap wel van in: 'Met zulke goede dienstverlening en zulke goede prijzen, is het logisch dat iedereen met ons naar San Francisco wil vliegen. Maar deze keer was er één passagiertje dat ons terug liet gaan naar de gate." De luchtvaartmaatschappij verontschuldigde zich voor de vertraging, maar was bang dat het muisje zich hoog in de lucht aan de kabels zou gaan knagen en voor technische problemen zou zorgen. ,,Iedereen met een eigen paspoort is op weg naar Californië gegaan."

