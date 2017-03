Vinny (22) laat zich ombouwen tot genderneutrale alien

De 22-jarige Vinny Ohh uit Los Angeles gaat erg ver om zijn opmerkelijke droom te doen uitkomen. De Amerikaan onderging ruim 100 operaties om zoveel mogelijk te lijken op een alien. En omdat de hij gelooft dat de buitenaardse wezens ook geen geslacht hebben, laat hij zijn genitaliŽn binnenkort verwijderen.Voor de ingrepen trok visagist Vinny zijn portemonnee: hij telde ruim 50.000 dollar neer voor de plastische chirurgie die hem er buitenaards moet doen uitzien. Met de extreme look wil hij 'laten zien hoe hij zich van binnen voelt'. ,,Ik wil hybride zijn. Geen man of vrouw. Ik zou niet weten waarom ik niet niets zou kunnen hebben, daar beneden.''Vinny liet lipfillers inspuiten toen hij 17 jaar was en zich buitengesloten voelde. Daarna volgden onder meer 12 wangimplantaten, vijf neuscorrecties, 35 laserbehandelingen en vijf botoxinjecties. Om nog meer op een alien te lijken draagt hij gitzwarte contactlensen en verft de excentriekeling zijn haar in felle kleuren. Verder gaat Vinny gerust de straat op gehuld in witte tape en laat hij geregeld artistieke foto's maken waarop zijn abnormaal witte huid extra glimt.De Amerikaan geniet er volop van dat hij er nu als een zogenoemde Martian uit komt te zien, met een extra groot hoofd en zo goed als geen wenkbrauwen. ,,Wanneer mensen me vragen mezelf te omschrijven, dan zeg ik ze dat ik niet aards ben. Door de jaren heen heb ik ontdekt dat ik niet homo- bi- of transseksueel ben. Ik wil dat mensen ophouden zichzelf te labelen.''