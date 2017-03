Leerling in de boeien, maar juf heeft geen sleuteltje

Bij een verkeersles op de Twente basisschool De Welp in Markelo moest uiteindelijk toch de hulp van de politie worden ingeroepen.



De juf had een leerling tijdens de les handboeien ter demonstratie omgedaan. Maar toen ze haar leerling wilde 'bevrijden', bleek het sleuteltje nergens meer te vinden. Het bleken oude politiehandboeien te zijn. Dit meldt Politie Hof van Twente op Facebook.



Met een hoofd als een boei besloot de juf het alarmnummer te bellen, hopende op een sleutel. Nadat de dienders onder veel belangstelling van de schooljeugd bij het slachtoffertje kwamen, werd zij al snel met behulp van wat zeep uit haar benarde positie bevrijd. Met als wijze les voortaan geen echte boeien meer te gebruiken in de les.

Reacties

04-03-2017 12:14:32 Mamsie

Oudgediende



Boeiend hoor!

04-03-2017 19:24:43 Lennox

Oudgediende



. Al vraag ik me wel af wat dat voor les was ? Nou voor die kids waarschijnlijk toch een heel mens en leuk avontuur. Al vraag ik me wel af wat dat voor les was

