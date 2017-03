Man overleeft auto- en treinbotsing door slappe alcoholspieren

Een 31-jarige dronken man uit Torhout overleefde dinsdagavond als bij wonder eerst een auto-ongeval en korte tijd later een klap van een trein. Door die laatste botsing werd hij weg geslingerd maar raakte als wonder slechts lichtgewond. De reden? De alcohol in zijn bloed verslapte zijn spieren zodanig dat hij de klap beter ‘opving’. “Maar een grote nuance: dit is geen exacte wetenschap. Er was zeker een grote dosis geluk mee gemoeid”, zegt spoedarts Dirk Wynsberghe.



Politieagenten wisten dinsdagavond om 20.30 uur niet wat ze zagen toen ze richting treinsporen aan de Pottebezemstraat in Torhout reden. De treinmachinist had net de hulpdiensten verwittigd: “ik heb iemand aangereden op de sporen en de persoon werd weg geblazen.”



De politie snelde ter plaatse maar tot hun grote verbazing kwamen ze slachtoffer B.D. enkele honderden meters verder zélf tegen. Gewond, bebloed, in shock en zwalpend over de weg. Na de botsing was B.D. gewoon weg gevlucht. En de omstandigheden werden nóg straffer.



B.D. bleek twee kilometer verder al een auto-ongeval gehad te hebben. Op de Brildam in het centrum van Torhout was B.D. aan hoge snelheid met zijn Opel Corsa uit de bocht gevlogen. Hij ramde rechts van de weg een verlichtingspaal die afknapte en een distributiekastje. Die klap was al erg zwaar, en de auto van B.D. raakte zwaar beschadigd. Maar de man stapte uit alsof hij geen enkel schrammetje had en zette het vervolgens op een lopen. Via de Hugo Verriestlaan liep B.D. richting Keibergstraat. Daar klauterde hij in de graskant vier meter hoog, tot op de verhoogde treinbedding. Dronken waggelend én met een fles alcohol in zijn hand liep hij zo twee kilometer op de treinsporen.



Zijn plan? “Ik wou nog iets gaan drinken na mijn ongeval”, verklaarde hij. Maar op de sporen niet ver van de Pottebezemstraat, al uit het centrum van Torhout, liep het verkeerd. Een trein die op het andere spoor richting Brugge reed raasde voorbij en door de luchtverplaatsing werd B.D. tegen de trein gezogen. De klap was hevig en B.D. rolde in de graskant. Maar opnieuw stond hij recht, deze keer wél gewond, én opnieuw pleegde hij vluchtmisdrijf. Tot de politie hem aantrof.



“De agenten zagen hem gewond en bebloed langs de weg strompelen”, zegt Annemie Wittesaele van de politie. “Tot ieders verbazing bleek hij niet eens zwaargewond. Een MUG-arts die opgeroepen werd diende hem wel de eerste zorgen toe waarna hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Daar kon hij snel een ademtest afleggen. Die bedroeg meer dan 1.5 promille, wat de grens is voor de onmiddellijke intrekking voor 15 dagen van zijn rijbewijs.”



Net aan het feit dat B.D. flink dronken was zou hij wel eens zijn leven kunnen te danken hebben. “Maar dat is moeilijk in te schatten”, zegt spoedarts Dirk Wynsberghe van het AZ Sint-Lucas in Brugge. “Het klopt dat alcohol in het lichaam ervoor zorgt dat de spieren meer ontspannen zijn, en ze daardoor misschien een impact beter kunnen verwerken. Dat is zeer gekend onder hulpverleners.”



“Bij een frontale botsing tussen een nuchter en een dronken persoon zal die laatste meestal veel lichter gekwetst zijn. Maar dat is geen exacte wetenschap. Sowieso zijn meerdere factoren, zoals de lichaamsbouw en de plaats van de impact op het lichaam, ook cruciaal voor de overlevingskans. En als het ongeval ‘onverwachts’ komt bereidt het lichaam zich ook niet voor op de crash. En bij dergelijke botsingen komt zeker ook een dosis geluk kijken. Want laat het duidelijk zijn: alcohol in het verkeer is nooit een goed idee. Het verslapt niet alleen de spieren maar ook de concentratie. En dat is misschien dan net de oorzaak van het ongeval”, besluit dokter Wynsberghe.



De bizarre ongevallen krijgen voor B.D. nog een fiks staartje: niet alleen was het treinverkeer door zijn stoot twee uur lang onderbroken en moesten 40 reizigers geëvacueerd worden, de man zal zich ook voor de politierechter moeten verantwoorden voor het dronken rijden, het ongeval en het vluchtmisdrijf.

Reacties

03-03-2017 16:58:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.122

OTindex: 52.471

Quote:

Man overleeft auto- en treinbotsing door slappe alcoholspieren



De boodschap is duidelijk: in nuchtere toestand aan het verkeer deelnemen is

le-vens-ge-vaar-lijk!



Laatste edit 03-03-2017 16:59 De boodschap is duidelijk: in nuchtere toestand aan het verkeer deelnemen is

03-03-2017 17:04:04 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 27.113

OTindex: 12.947

Quote:

Dronken waggelend én met een fles alcohol in zijn hand liep hij zo twee kilometer op de treinsporen. In de eerste plaats heeft die fles blijkbaar het eerste ongeval ook overleeft.

Hoe de toestand van de fles na de aanrijding met de trein was komt in het verhaal niet naar voren. In de eerste plaats heeft die fles blijkbaar het eerste ongeval ook overleeft.Hoe de toestand van de fles na de aanrijding met de trein was komt in het verhaal niet naar voren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: